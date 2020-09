Video: Neuer Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria

In dem durch eine Brandkatastrophe großteils zerstörten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist am Mittwochabend ein neues Feuer ausgebrochen. Die Flammen sollen in einem Teil des Lagers lodern, das von der vorangegangen Brandkatastrophe nur wenig betroffen war. Flüchtlinge rannten aus dem Lager, während ihre Zelte verbrannten. Tausende Flüchtlinge sind obdachlos.

Dieses Video liegt auf YouTube