Video: NYT: 170 Tote nach Selbstmordanschlag bei Flughafen Kabul

Bei dem Selbstmordanschlag außerhalb des Flughafens von Kabul sind nach Angaben der "New York Times" am Donnerstag mindestens 170 Menschen getötet und rund 200 weitere verletzt worden. Zudem starben 13 US-Militärangehörige. Das Blatt berief sich in seinem Bericht auf Spitalsvertreter, die anonym bleiben wollten. Die Taliban hätten ihnen verboten, mit den Medien zu sprechen, hieß es. Demnach handelt es sich bei einem Teil der Toten um US-Bürger mit afghanischen Wurzeln.

Dieses Video liegt auf YouTube