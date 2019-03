Der EU-Gipfel in Brüssel erwägt offenbar zwei Szenarien für einen Brexit-Aufschub. Sollte die Abstimmung über den Austrittsvertrag mit der EU in Großbritannien positiv ausgehen, könnte London einen Aufschub bis zum 22. Mai erhalten, hieß es am Donnerstagabend in EU-Ratskreisen. Bei einer Ablehnung des Deals sollte Großbritannien der EU bis zum 12. April mitteilen, wie es weitergehen soll.

