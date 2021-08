Die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja ist am Mittwochnachmittag auf dem Flughafen Wien gelandet. Sie dürfte allerdings im Anschluss gleich nach Warschau weiterreisen, hieß es aus dem Außenministerium in Wien. Die 24-Jährige, die nach Konflikten mit Sportfunktionären nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren will, hatte für Polen ein humanitäres Visum erhalten.

