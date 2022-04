Video: Orban feiert vierten Wahltriumph - Enttäuschung in Europa

Der ungarische Premier Viktor Orbán wird auch in den kommenden vier Jahren fest im Sattel sitzen. Seine rechtsnationale Regierungspartei Fidesz hat bei der Parlamentswahl am Sonntag ihre Zwei-Drittel-Mehrheit überraschend verteidigen können. Die erstmals vereint angetretene Opposition erlitt eine schwere Niederlage. Glückwünsche erhielt Orbán von Kremlchef Wladimir Putin, einzelnen Premiers und Rechtspopulisten, doch überwog in vielen EU-Staaten die Enttäuschung.

