Am Geburtsort der Demokratie hat Papst Franziskus vor Populisten und diktatorischen Tendenzen gewarnt und die Menschen zu mehr Teilhabe an der Politik ermuntert. Am dritten Tag seiner Reise im östlichen Mittelmeer landete das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag in Athen. Dort erinnerte Franziskus an die zentrale Rolle der Griechen in der Geschichte: "Hier wurde die Demokratie geboren."

