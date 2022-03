Video: Polen: Entscheidung über Kampfflugzeuge liegt in NATO-Hand

Die Entscheidung über die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine liegt in der Hand der NATO. Das sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch nach einem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Wien. "Wir liefern nur Defensivwaffen", betonte Polens Regierungschef. Das polnische Außenministerium hatte am Dienstag erklärt, es könne Kampfflugzeuge des Typs MiG-29 "kostenlos und unverzüglich" zum US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland bringen.

