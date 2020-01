Der Ausgang der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Taiwan könnte zu neuen Spannungen mit China führen. Die letzten Umfragen vor der Wahl prognostizierten einen Sieg der chinakritischen Amtsinhaberin Tsai Ing-wen. Die 63-Jährige zählte zu den ersten Wählern in einer Sschule in Taipeh. Der Auftakt der Wahl verlief reibungslos.

Dieses Video liegt auf YouTube