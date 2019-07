Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat sein Kabinett bei dessen erster Sitzung auf den Brexit spätestens am 31. Oktober eingeschworen. "Wir sind jetzt verpflichtet, wir alle, die Europäische Union am 31. Oktober oder tatsächlich früher zu verlassen - ohne Wenn und Aber", sagte Johnson am Donnerstag. Aus Schottland kamen zudem erneut Rufe nach einem Unabhängigkeitsreferendum.

Dieses Video liegt auf YouTube