In London und anderen Städten Großbritanniens hat es am Samstag lautstarke Proteste gegen Premierminister Boris Johnson gegeben. Tausende Demonstranten versuchten etwa, sich vor dem Regierungssitz in der Downing Street mit Trommeln und Pfeifen Gehör zu verschaffen. "Boris Johnson: Schäm Dich!" und "Trumps Marionette" riefen sie unter anderem.

Dieses Video liegt auf YouTube