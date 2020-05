Video: Proteste in USA - Trump droht "Anarchisten"

US-Präsident Donald Trump hat "Plünderer und Anarchisten" für die Ausschreitungen nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis verantwortlich gemacht. Floyds Tod sei eine "ernste Tragödie", sagte Trump am Samstagabend nach dem Start von US-Astronauten in Cape Canaveral. Durch "Randalierer, Plünderer und Anarchisten" werde sein Andenken nun entehrt.

Dieses Video liegt auf YouTube