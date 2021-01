Video: Putin-Gegner Nawalny ruft zu Straßenprotesten auf

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny hat nach seiner Inhaftierung in Moskau offen zu Protesten aufgerufen. "Habt keine Angst, geht auf die Straße!", sagte der Oppositionsführer (44) am Montag noch im Verhandlungssaal. Die EU-Staaten forderten in einer gemeinsamen Erklärung die sofortige Freilassung Nawalnys und warnten die russische Regierung vor weiteren Repressionen gegen die Opposition und Zivilgesellschaft. Das EU-Parlament setzte für Dienstag eine Debatte an.

Dieses Video liegt auf YouTube