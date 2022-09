Video: Queen Elizabeth II. wird beigesetzt

Mehr als eineinhalb Wochen nach ihrem Tod wird die britische Königin Elizabeth II. am Montag beigesetzt. Zur Trauerfeier in der Londoner Westminster Abbey um 12.00 Uhr MESZ werden rund 2.000 Gäste erwartet, darunter Dutzende Staats- und Regierungschefs wie etwa US-Präsident Joe Biden oder Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Nach gut vier Tagen endete in der Früh die öffentliche Aufbahrung der Queen in der Westminster Hall des Parlaments.

