In Großbritannien übernimmt Außenminister Dominic Raab wegen der schweren Erkrankung von Premierminister Boris Johnson dessen Aufgaben. "Die Person, die jetzt das Land führt, ist Außenminister Raab", sagte Kabinettsminister Michael Gove am Dienstag. So betrat Raab den Amtssitz des Regierungschefs in der Downing Street, um die Dringlichkeitssitzung des Kabinetts zur Coronavirus-Krise zu leiten.

Dieses Video liegt auf YouTube