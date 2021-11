Video: Ranghoher Taliban-Kommandeur bei Anschlag in Kabul getötet

Bei einem Angriff auf ein Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Dienstag auch ein ranghoher Taliban-Kommandeur getötet worden. Hamdullah Mochlis sei bei einem Feuergefecht mit den Angreifern getötet worden, sagte ein Sprecher der Taliban am Mittwoch. Mochlis war demnach gleich nach den ersten Meldungen über den Angriff zum Krankenhaus geeilt. Bei dem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat starben insgesamt mindestens 19 Menschen.

