Video: Regierung im Libanon kündigt Rücktritt an

Die libanesische Regierung steht laut Gesundheitsminister Hamad Hassan vor dem Rücktritt. Premier Hassan Diab werde den Schritt in Kürze bekanntgeben, sagte Hasan am Montag. Nach der verheerenden Explosion in Beirut waren Forderungen nach einem Rücktritt lauter geworden. Mehrere Minister haben bereits ihre Hüte genommen, darunter Justizministerin Marie-Claude Najm und Finanzminister Ghasi Wasni.

