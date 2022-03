Video: Russland setzt Angriffe in der Ukraine fort

Ungeachtet neuer Friedensverhandlungen hat Russland seine Angriffe in der Ukraine fortgesetzt und weitere Angriffe angekündigt. Durch russische Luftangriffe seien seit Montag 68 ukrainische Militärobjekte zerstört worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag laut Agentur Interfax. Darunter seien unter anderem Flugabwehrraketen-Systeme und drei Treibstofflager gewesen. Indes kündigte die ukrainische Regierung drei Fluchtkorridore an.

Dieses Video liegt auf YouTube