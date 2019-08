Rechtspopulisten-Chef Matteo Salvini gibt weiter den Takt in der italienischen Innenpolitik vor. Angesichts des Widerstands gegen die von ihm geforderten raschen Neuwahlen will er die Regierung mit dem Rückzug seiner Minister zu Fall bringen. "Wir kleben nicht an den Ministersesseln", sagte der Chef der Lega am Montagabend in Rom. Scharf wandte er sich gegen ein mögliches Übergangskabinett.

