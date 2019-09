Der Drohnenangriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien soll mit iranischen Waffen durchgeführt worden sein. Das gab die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die im Jemen die Houthi-Rebellen bekämpft, am Montag in Riad bekannt. Nun werde untersucht, von wo aus die Drohnen zu den Anlagen losgeschickt worden waren, sagte der Sprecher der Koalition, Oberst Turki al-Malki, vor Medienvertretern.

