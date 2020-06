Video: Schallenberg glaubt an Annäherung bei EU-Gipfel am Freitag

Trotz verhärteter Fronten zwischen einigen EU-Staaten vor dem EU-Gipfel am Freitag zum europäischen Wiederaufbauplan ist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zuversichtlich. "Einer Annäherung bei diesem Gipfel steht nichts im Wege", sagte Schallenberg am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas in Wien.

