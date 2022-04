Video: Schwere Kämpfe um Mariupol halten an - Angriff auf Dnipro

In der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol halten die schweren Kämpfe und russischen Luftangriffe an. "Die humanitäre Lage in der Stadt verschlechtert sich", teilt das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf den Militärgeheimdienst am Mittwoch mit. Für Zivilisten sind unterdessen elf Fluchtkorridore aus umkämpften Städten geplant. Aus Mariupol müssten die Menschen allerdings in Privatautos fliehen, sagt Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

Dieses Video liegt auf YouTube