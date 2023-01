Video: Selenskyj fordert Waffen, 20 Tote bei Angriff in Dnipro

Nach den neuen russischen Raketenattacken auf die Ukraine mit Toten und Verletzten in der ukrainischen Großstadt Dnipro hat die Führung des angegriffenen Landes mehr Waffen vom Westen gefordert. Der Terror lasse sich mit westlichen Waffen stoppen, auf die die ukrainische Armee warte, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag in seiner allabendlichen Videobotschaft. Nach dem Angriff auf einen Wohnblock in Dnipro sprechen die Behörden mittlerweile von 20 Toten.

