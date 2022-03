Video: Selenskyj vor dem Bundestag: "Wir wollen frei leben"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage seines Landes mit jenem des geteilten Deutschlands im Kalten Krieg verglichen. Die Menschen in der Ukraine wollten frei leben und sich nicht einem anderen Land unterwerfen, sagte Selenskyj am Donnerstag in einer Videoansprache vor dem Bundestag. Es gehe darum, die von Russland heute errichtete Mauer einzureißen und den Krieg zu stoppen, spielte er an die Berliner Mauer an.

