17 Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA haben sich zehn Bewerber der oppositionellen Demokraten am Mittwochabend in Miami eine erste Fernsehdebatte geliefert. Die linksgerichtete Senatorin Elizebath Warren, die in den Umfragen hinter Ex-Vizepräsident Joe Biden und Senator Bernie Sanders auf dem dritten Platz liegt, konnte dabei ihren Status als eine der Favoritinnen festigen.

