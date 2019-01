Es ist die längste Budgetsperre in der Geschichte der USA: Der "Shutdown" und der damit verbundene teilweise Regierungsstillstand gingen am Samstag in den 22. Tag. Ein Ende im Streit um den Etat vor dem Hintergrund der Differenzen um die Finanzierung des Bau einer Grenzmauer zu Mexiko ist nicht in Sicht.

