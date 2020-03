Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden bei den Vorwahlen am "Super Tuesday" eine spektakuläre Siegesserie hingelegt. Nach Prognosen von TV-Sendern konnte der moderate Kandidat 9 der 14 Staaten gewinnen, in denen es am Dienstag Vorwahlen gab.

