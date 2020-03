Video: Situation an türkisch-griechischer Grenze bleibt kritisch

Die Türkei schickt weitete Polizisten an die Grenze zu Griechenland und will damit nach eigenen Angaben sogenannte "Push-Backs" von Migranten durch die griechischen Behörden verhindern. "Um zu verhindern, dass sie zurückgedrängt werden, haben wir heute in der Früh 1.000 voll ausgestattete Spezialpolizisten an den Fluss Meric geschickt", sagte Innenminister Süleyman Soylu.

