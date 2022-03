Der ukrainische Botschafter in Österreich sagt, das sei der Preis, den man auch hier für die Demokratie zahlen müsse.

Maskenpflicht, 2G-Regeln, das alles kümmert Wassyl Chymynez dieser Tage nicht. "Ich habe ganz andere Sorgen", sagt der ukrainische Botschafter in Österreich, als er bei einem Salzburg-Besuch am Freitag in einem Restaurant Platz nimmt.

Russland hat das Gelände der ukrainischen Atomanlage Saporischschja beschossen. Wie weit geht Putin noch? Wassyl Chymynez: Ich bin fassungslos. Es ist höchste Zeit für Europa, sich bewusst zu werden, dass dieser Krieg alle trifft. Die NATO muss möglichst schnell eine No-Fly-Zone über der Ukraine einrichten.

...