Video: Sprinterin Timanowskaja auf dem Weg nach Warschau

Die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja hat Österreich am Mittwoch an Bord einer Maschine der polnischen Airline LOT in Richtung Warschau verlassen. Das bestätigte das Wiener Außenministerium am Abend der APA. Ein Sprecher erklärte, dass die 24-Jährige während ihres mehrstündigen Aufenthalts am Flughafen Wien keinen Asylantrag gestellt habe. Sie will nach Konflikten mit Sportfunktionären von den Olympischen Spielen in Tokio nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren.

