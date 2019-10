In der Entscheidung über den SPD-Parteivorsitz muss der favorisierte deutsche Vizekanzler Olaf Scholz in eine zweite Runde. Mit 22,68 Prozent gewannen Scholz und seine Partnerin Klara Geywitz die erste Runde, in der sechs Duos angetreten waren. Knapp dahinter landeten aber mit 21,04 Prozent die linken GroKo-Kritiker Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die nun in der Stichwahl antreten.

