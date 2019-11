50 Jahre nach der Annahme des sogenannten "Südtirol-Pakets" in der Nacht auf den 23. November 1969 sind am Samstag Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Südtirol zusammengekommen. Bei einem Festakt auf Schloss Tirol bei Meran hoben sie Südtirol als weltweites Vorzeigemodell hervor. Danach kam es zu gemeinsamen geschichtsträchtigen Gedenken.

