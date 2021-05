Video: Syrer wählen Präsidenten - Opposition spricht von "Farce"

In Syrien steuert Machthaber Bashar al-Assad auf eine vierte Amtszeit zu. Die Wähler in dem Bürgerkriegsland waren am Mittwoch aufgerufen, über den Staatschef abzustimmen. Gerechnet wird mit einer klaren Mehrheit für den autoritär herrschenden Assad, der seit dem Jahr 2000 regiert. Die beiden Mitbewerber des 55-Jährigen galten als Zählkandidaten. Regierungskritiker sehen in der Abstimmung eine "Farce". Die im Nordosten Syriens regierenden Kurden lehnen eine Teilnahme ab.

