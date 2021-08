Video: Taliban in Afghanistan auf dem Vormarsch - Kritik aus USA

Die militant-islamistischen Taliban haben in Afghanistan ihre Gebietsgewinne rasch fortgesetzt und binnen einer Woche mehr als die Hälfte aller Provinzhauptstädte eingenommen. Am Freitag waren laut Medien 18 der 34 Provinzhauptstädte unter Kontrolle der Islamisten. Die USA warfen der politischen und der militärischen Spitze Afghanistans infolge mangelnde Kampfbereitschaft vor. Es mangle am "Willen, sich dem Vormarsch der militanten Islamisten zu widersetzen", so das Pentagon.

Dieses Video liegt auf YouTube