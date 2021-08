Video: Taliban verkünden Sieg: Präsidentenpalast besetzt

Ein führender Taliban-Repräsentant hat den Sieg der radikalislamischen Gruppe in Afghanistan erklärt. Dieser unerwartete Erfolg sei beispiellos in der Welt, sagte Mullah Baradar am Sonntag in einer Videobotschaft. Zuvor waren die militanten Islamisten ins Zentrum der Macht in Kabul vorgerückt. Bewaffnete Kämpfer besetzten den Präsidentenpalast in der Hauptstadt, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Präsident Ashraf Ghani floh laut dem TV-Sender Al Jazeera nach Usbekistan.

Dieses Video liegt auf YouTube