Die britische Premierministerin Theresa May hofft auf einen Austritt ihres Landes aus der EU mit einem Deal. Vor Beginn des EU-Gipfels Donnerstag in Brüssel sagte May, sie werde mit den 27 anderen Staats- und Regierungschefs über eine kurze Verlängerung des Austritts bis Ende Juni diskutieren.

Dieses Video liegt auf YouTube