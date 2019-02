Die britische Premierministerin bleibt völlig unklar. Die endgültige Abstimmung über ihren Brexit-Deal könnte erst acht Tage vor dem Austritt erfolgen.

Es war an einem Dezembertag weit vor Weihnachten, als Theresa Mays angeblicher Plan durchsickerte, bis zuletzt auf Zeit spielen zu wollen. Die Premierministerin würde das endgültige Votum über den mit London und Brüssel ausgehandelten Austritts-Deal so weit hinausschieben, dass das Parlament am Ende keine andere Option mehr habe, als für ihr Abkommen zu stimmen - will es denn vermeiden, dass das Königreich ohne jeglichen Vertrag aus der Gemeinschaft scheidet.