Video: Tichanowskaja ruft Landsleute zu friedlichen Protesten auf

Die weißrussische Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja hat ihre Landsleute zu landesweiten friedlichen Demonstrationen gegen das offizielle Ergebnis der umstrittenen Präsidentenwahl aufgerufen. Sie fordere die Bürgermeister auf, am Wochenende Protestveranstaltungen in allen Städten des Landes zu organisieren, so Tichanowskaja am Freitag in einer Videoansprache aus ihrem litauischen Exil.

