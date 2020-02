Bei Schießereien an zwei Tatorten in der Stadt Hanau im deutschen Bundesland Hessen sind am Mittwochabend neun Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter sowie eine weitere Leiche wurden Donnerstagfrüh tot aufgefunden. Hessens Innenminister Beuth bestätigte nun: "Fremdenfeindliches Motiv ist gegeben."

