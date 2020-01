Tausende Iraker haben am Samstag an einem Trauerzug für den bei einem US-Raketenangriff getöteten iranischen General Qassem Soleimani teilgenommen. An der Prozession in Bagdad nahmen auch hochrangige Politiker teil. Am Abend wurden die hochgesicherte Zone in Bagdad und die irakische Militärbasis Al-Balad, auf der US-Soldaten stationiert sind, von mehreren Geschossen getroffen.

