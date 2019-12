In einem historischen Votum soll das US-Repräsentantenhaus am Mittwoch über die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump entscheiden. Der US-Präsident warf den Demokraten schon vor Beginn in einem sechs Seiten langen Brief "für die Geschichtsschreibung" einen "parteiischen Umsturzversuch" vor.

Dieses Video liegt auf YouTube