Mit der umstrittenen Ausrufung des Notstandes zur Finanzierung der von ihm geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko stößt US-Präsident Donald Trump an mehreren Fronten auf massiven Widerstand. Der Justizausschuss im Repräsentantenhaus kündigte noch am Freitag eine Untersuchung an.

Dieses Video liegt auf YouTube