Video: Trump gibt den Kampf um seine Präsidentschaft auf

US-Präsident Donald Trump hat den Kampf um seine Präsidentschaft aufgegeben. In der Nacht auf Donnerstag sicherte er seinem Nachfolger Joe Biden eine "geordnete Amtsübergabe" zu. Trump äußerte sich, nachdem der US-Kongress in einer gemeinsamen Sitzung den seit Wochen fest stehenden Sieg Bidens formell beurkundet hatte. Um dies zu verhindern, hatten militante Trump-Anhänger am Mittwoch das Kapitol gestürmt. Weltweit sorgte der Umsturzversuch für Empörung.

