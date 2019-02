US-Präsident Donald Trump hat den venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro dafür kritisiert, dass er US-Hilfsgüter nicht in das krisengeplagte Land lässt. Maduro begehe einen "furchtbaren Fehler", sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus bei einem Treffen mit dem kolumbianischen Präsidenten Ivan Duque Marquez. Solche "schlimmen Dinge" passierten, wenn die "falsche" Regierung an der Macht sei.

