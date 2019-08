US-Präsident Donald Trump hat die verheerenden Bluttaten in El Paso und Dayton mit 31 Toten als barbarisch verurteilt und Konsequenzen angekündigt - darunter eine härtere Bestrafung bei Hassverbrechen. Trump sagte am Montag im Weißen Haus in einer Ansprache an die Nation, er werde eine Gesetzesinitiative in die Wege leiten, die die Todesstrafe bei Hassverbrechen in Form von Massenmord vorsieht.

Dieses Video liegt auf YouTube