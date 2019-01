Im Streit um ein Ende der Haushaltssperre hat US-Präsident Donald Trump den Demokraten Zugeständnisse für Einwanderer im Gegenzug für eine Zustimmung zu seinen Mauer-Plänen an der Grenze zu Mexiko in Aussicht gestellt. In einer Ansprache im Weißen Haus bot Trump am Samstagnachmittag (Ortszeit) an, bestimmte Gruppen von Migranten in den USA drei Jahre lang vor Abschiebung zu schützen.

