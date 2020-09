Video: Trump nennt Krawalle in Kenosha "inländischen Terrorismus"

US-Präsident Donald Trump hat Ausschreitungen in der Stadt Kenosha als anti-amerikanische Krawalle und inländischen Terrorismus bezeichnet. Die zum Teil gewaltsamen Proteste waren ausgebrochen, nachdem ein Polizist einem Afroamerikaner bei einem Einsatz sieben Mal in den Rücken geschossen hatte. Trump verglich die Polizeischüsse in Kenosha indes mit einem Fehler beim Golfspielen.

Dieses Video liegt auf YouTube