US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un wollen zum Abschluss ihres zweitägigen Gipfeltreffens nach Angaben des US-Präsidialamtes am Donnerstag in Vietnam eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Trump werde danach eine Pressekonferenz geben, kündigte das Weiße Haus am Mittwoch an.

