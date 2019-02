Acht Monate nach dem historischen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur ist die Bühne frei für den zweiten Gipfel: Beide befinden sich bereits in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Ab Mittwoch dreht sich dann alles um Vertrauensbildung, einen möglichen Fahrplan am Weg zu einer "Denuklearisierung" Nordkoreas und etwaige Gegenleistungen der USA.

