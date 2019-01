Mehr als vier Wochen nach Beginn des "Shutdowns" in den USA könnte Bewegung in den festgefahrenen Budgetstreit zwischen Präsident Donald Trump und den Demokraten kommen. Der Sender CNN berichtete am Samstag, Trump wolle den Demokraten am Nachmittag (Ortszeit) ein Angebot unterbreiten. An der Forderung nach 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer wolle er laut Medien aber festhalten.

