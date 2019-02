Im Streit über die von ihm angestrebte Mauer an der Grenze zu Mexiko wird US-Präsident Donald Trump offenbar den Nationalen Notstand erklären. Trump will damit den Kongress umgehen, der ihm die entsprechenden Mittel nicht bewilligen will. Zugleich kündigte seine Sprecherin an, der Präsident werde ein Budgetgesetz unterzeichnen, das der Kongress parteiübergreifend erarbeitet hat.

